Белгородский горе-налетчик оставил личные документы на месте преступления

Чтобы сотрудник офиса не смогла вызвать полицию, налетчик примотал ее скотчем к креслу, после чего скрылся, впопыхах оставив на столе свои документы. Скриншот видео.

В дежурную часть ОМВД России по Губкину поступило сообщение о нападении на офис микрозаймов. Со слов сотрудницы организации, неизвестный мужчина, угрожая ножом, отобрал у нее деньги.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. При осмотре помещения полицейские обратили внимание на папку, лежавшую на столе. Как оказалось, ее оставил налетчик. Изучая содержимое, оперативники обнаружили документы, содержащие персональные данные жителя Губкина, как позже выяснилось – злоумышленника.

Спустя час сотрудники полиции задержали 55-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в разбойном нападении, по месту жительства.

По предварительным данным, утром 13 января он зашел в помещение финансовой организации под видом клиента. Угрожая ножом, мужчина потребовал у сотрудницы офиса деньги. Женщина отдала злоумышленнику часть имевшейся наличности - 26 тысяч рублей. Чтобы сотрудник офиса не смогла вызвать полицию, налетчик примотал ее скотчем к креслу, после чего скрылся, впопыхах оставив на столе свои документы.

Теперь в соответствии с ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) горе-налетчику грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Белгородской области.