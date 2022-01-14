Еще 158 жителей Белгородской области победили коронавирус

Сейчас из 1002-х госпитализированных 36 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще семь пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительницы Губкина 1932 и 1954 годов рождения, жительница Красногвардейского района 1943 года рождения, жительница Валуйского района 1955 года рождения, жительница Старого Оскола 1961 года рождения, проходившие лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского.

Также среди скончавшихся - жительницы Белгородского района 1938 и 1944 годов рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2 города.

За это же время 115 пациентов заболели, а выздоровели – 158.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 83159 человека, выздоровели – 75605, умерли – 1828.

Сейчас из 1002-х госпитализированных 36 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

9505 белгородцев - на самоизоляции, 24831 - изолирован из-за контакта с заболевшими, 256977 - сняты с самоизоляции.