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Общество14 января 2022 8:59

В Белгородской области произошло ДТП с участием нетрезвого водителя

По данным полиции, он не уступил дорогу «КамАЗу»
Анастасия Лемешко
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 13 января, в районе двух часов дня на перекрестке улиц Соколова и Суржикова в городе Валуйки. По предварительным данным, нетрезвый 49-летний водитель на «Ладе Калине» не уступил дорогу «КамАЗу» под управлением 58-летнего мужчины. В результате произошло столкновение.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что водитель легкового автомобиля в ДТП получил травмы. Других аварий с пострадавшими за минувшие сутки в регионе не зарегистрировано.