Белгородская «Фиеста» стала лауреатом творческого конкурса в Москве

«Фиеста» стала лауреатом II степени. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа.

Международный рождественский многожанровый конкурс-фестиваль ART-BAZAAR состоялся в Москве. В нем приняли участие музыкальные коллективы из разных уголков России и ближнего зарубежья. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Губкин на конкурсе-фестивале представляла студия эстрадного пения «Фиеста». Участницы исполнили сольные и коллективные номера.

- Наши девочки очень старались, они выкладывались изо всех сил, - подытожила руководитель студии Анна Объедкова. - Долгие репетиции и упорный труд не прошли даром. Коллектив показал отличный результат.

«Фиеста» стала лауреатом II степени. Солистка коллектива Диана Козеева получила самую высокую оценку жюри конкурса-фестиваля - диплом лауреата I степени.

Кроме участия в конкурсной программе, юные таланты побывали на творческих мастер-классах, пообщались за «круглым столом» с организаторами и членами жюри мероприятия. Руководителю «Фиесты» Анне Объедковой был вручен диплом за отличную подготовку вокального коллектива.