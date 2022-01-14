В Белгородской области прошел фестиваль «Вареник на святки»

Брендовые вареники своих территорий презентовали все поселения района. Фото пресс-службы администрации Краснояружского района.

В Красной Яруге прошел первый районный фестиваль «Вареник на святки». Праздник собрал гостей на Центральной площади поселка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Брендовые вареники своих территорий презентовали все поселения района. Кулинары угощали всех желающих оригинальными вариантами приготовления известного блюда, они раздали более 1,5 тысяч вареников.

Здесь можно было попробовать как вареники по старинным рецептам, так и классические, и в современных вариациях. Посетителей фестиваля удивляли самыми необычными начинками – из апельсина, орехов с изюмом, пшена, риса, мяса, ягод, гречки, капусты, грибов.

Сергиевцы приготовили для земляков угощения с 10 разными начинками, каждая из которых сулила определенное предсказание, тому, кто их отведает. К примеру, рис – это успех в делах, горох – спокойствие в семье, а перловка – внезапная прибыль.

Вареники с добрыми пожеланиями презентовали и вязовчане. Их блюда были приготовлены по старинному семейному рецепту долгожительницы села Анны Николаевны Гребеник.

Теребренские вареники с капустой, творогом и картошкой привлекали внимание не только своим вкусом, но формой: местные кулинары украсили тесто красивым узором. Репяховцы презентовали цветные вареники, а колотиловцы свои известные – «Слобожанские».

Обладателями номинации «Золотой вареник», по мнению членов жюри, стали хозяева краснояружского подворья, серебро завоевали вязовчане, а бронзу – графовцы. Лучшая презентация блюда у илек-пеньковских кулинаров, лучшая подача – у колотиловских, а лучшее подворье – у теребренских. Репяховцы отличились в номинации «Самый оригинальный вареник», а сергиевцы – в «Вареник-богатырь».

Свои голоса за понравившиеся блюда могли отдать и посетители фестиваля. Больше всего народных голосов получили представители Теребренского сельского поселения.

Кроме соревнований в кулинарном мастерстве, дегустации вареников, гостей праздника ждали игры и забавы с ростовыми куклами, щедровки и хороводы, песни и пляски, а также конкурсы и состязания.