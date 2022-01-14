Михаил Мурашко (в центре) назвал Белгородскую область экспертом в стране в сфере медицинских информационных систем и поблагодарил за инновационные решения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Министр здравоохранения РФ назвал Белгородскую область лидером цифровой трансформации. Михаил Мурашко отметил это во время дискуссии с участием губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на Гайдаровском форуме

- Очень нравится с вами работать по всем направлениям - и по лекарственному обеспечению, и в том числе по направлениям цифровой трансформации, - отметил Михаил Альбертович.

За время пандемии в Белгородской области активно стали развиваться дистанционные медицинские технологии, которые позволяют обеспечить минимизацию контактов при посещении пациентами перегруженных медицинских организаций, а также снизить нагрузку на медицинских работников.

На базе МФЦ организован единый контакт - центр «122», по которому жители региона могут вызвать врача на дом, узнать график работы и записаться на прием, а также получить иную информацию по организации медицинской помощи. Ежедневно сотрудниками принимаются до 1000 звонков, из которых более 500 – вызовы на дом. Прием ведут 90 операторов.

Создан единый программный ресурс учета заболевших с возможностью информирования пациентов о результатах лабораторного подтверждения заболевания в течение 24 часов.

Во всех медицинских организациях нашего региона с 1 июня прошлого года пациентам выписывается «Электронный рецепт» для получения льготных и рецептурных медицинских препаратов. Выдача медикаментов в аптеках производится с помощью QR-кода в мобильном приложении или СНИЛС пациента. Дополнительно в рамках данного сервиса была запущена возможность дистанционного продления ранее выписанного электронного рецепта для граждан, состоящих на диспансерном учете.

С ноября 2021 года в регионе начал работать сервис дистанционного закрытия листков нетрудоспособности. К сервису уже подключены большая часть медицинских организаций области – поликлиники и районные больницы.