В Белгороде арт-объект на Везелке установили без необходимых процедур согласования

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

Неоднозначную реакцию вызвал установленный на реке Везелке возле БелГУ арт-объект. Это калейдоскоп с пингвином. Планировалось, что летом в модулях высадят цветы. Однако дальнейшая судьба композиции теперь под вопросом.

Заявленная изначально цена контракта составляла более 5 миллионов рублей. Заказчиком плавающего арт-объекта выступило Белгорблагоустройство. Появившаяся на днях композиция вызвала разные отзывы. Позже в мэрии сообщили, что ее установили без прохождения необходимых процедур согласования. По данным администрации города, работы необходимо было завершить до 15 декабря. Однако 20 декабря заказчик получил уведомление о переносе сроков монтажа — до 31 декабря. Тем не менее, поставщик снова не уложился в срок.

- В соответствии с условиями контракта была начата претензионная работа.

Поставщик приступил к монтажу в январе — спустя почти месяц после окончания срока контракта, но не известил об этом заказчика. Без согласования объект был размещен и подключен к сетям электроснабжения. 10 января Белгорблагоустройство начало процедуру расторжения контракта в одностороннем порядке, - прокомментировала в соцсетях мэрия.