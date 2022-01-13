На Белгородчине пока только выражают опасения по поводу омикрона, а в Воронежской области уже зарегистрировали первый случай

В начале января министр здравоохранения Белгородской области выразил опасения по поводу омикрона. По его словам, выезжавшие за границу жители региона могли завезти новый штамм. Вместе с тем заболеваемость коронавирусом на Белгородчине сократилась до значений начала июля 2021 года. После новогодних праздников роста не наблюдается.

Сообщений о выявлении в регионе нового штамма вируса тоже пока не было. Тем временем в соседней области уже зарегистрировали первый случай. Об этом сообщает «КП-Воронеж». По данным издания, перенесшая «омикрон» пациентка, уже выписалась и чувствует себя хорошо.

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