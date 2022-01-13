В Белгороде росгвардейцы задержали закладчика наркотиков

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В областном центре сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии региона задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотиков.

По предварительным данным, 23-летний гражданин одной из республик Средней Азии делал закладку в частном секторе в Белгороде. Росгвардейцы заметили его во время патрулирования участка. Молодой человек прятал что-то в сугробе, а потом снимал место на камеру мобильного телефона.

Правоохранители задержали мужчину, чтобы проверить документы. Пояснить свои подозрительные действия гражданин ближнего зарубежья не смог. На место происшествия вызвали полицию. В ходе досмотра у злоумышленника изъяли 14 свертков с порошком белого цвета. А также в тайниках были обнаружены и изъяты 3 полимерных свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это был героин общей массой порядка 30 граммов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.