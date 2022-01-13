Мороз в Белгородской области ослабнет

Уже к утру столбики термометров поднимутся до отметки -1…-6 градусов. фото: Артем Гребеник.

В Белгородской области немного потеплеет. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 14 января, в регионе будет облачно. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег.

- Утром и днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и мороси, местами гололед, гололедица, - сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Ветер ночью будет дуть юго-западный. Днем – северо-западный. Скорость составит 9-14 метров в секунду. Утром и днем порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Ночью обещают от 9 до 14 градусов мороза. К утру столбики термометров поднимутся до отметки минус 1 – минус шесть градусов. Днем ожидается от 3 градусов мороза до 2 тепла.