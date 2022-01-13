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Происшествия13 января 2022 10:03

Пожар под Белгородом – во время происшествия пострадал хозяин квартиры

Предполагаемая причина возгорания – сигарета
Анастасия Лемешко
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Происшествие случилось в среду, 12 января, около половины десятого вечера в поселке Ракитное. На улице Сельхозтехники загорелась трехкомнатная квартира в двухэтажном доме. Предположительно, пожар произошел из-за сигареты.

В одной из комнат огонь повредил матрас, также на площади 24 квадратных метра закоптились стены и потолок. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Белгородской области, при пожаре пострадал собственник жилья – мужчина 1969 года рождения. После осмотра и оказания медицинской помощи от госпитализации он отказался.