Пожар под Белгородом – во время происшествия пострадал хозяин квартиры

Происшествие случилось в среду, 12 января, около половины десятого вечера в поселке Ракитное. На улице Сельхозтехники загорелась трехкомнатная квартира в двухэтажном доме. Предположительно, пожар произошел из-за сигареты.

В одной из комнат огонь повредил матрас, также на площади 24 квадратных метра закоптились стены и потолок. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Белгородской области, при пожаре пострадал собственник жилья – мужчина 1969 года рождения. После осмотра и оказания медицинской помощи от госпитализации он отказался.