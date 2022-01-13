Количество заболевших с начала пандемии белгородцев перевалило за 83 тысячи

По данным на 13 января, за сутки в Белгородской области заболели коронавирусом 107 человек. Выздоровели 161. Умерли шесть. Это две жительницы Белгорода 1936 и 1960 годов рождения, жительница Губкина 1940 года рождения, жительница Старого Оскола 1940 года рождения, жительница Старооскольского городского округа 1948 года рождения и житель Старого Оскола 1954 года рождения.

Госпитализированы в настоящее время 1021 человек с COVID-19. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 34.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заразились 83044 человека. Выздоровели 75447. Умерли 1821.

Однако по сравнению с пиковым периодом коронавирус в регионе заметно сбавил обороты. Как ранее сообщалось, уровень заболеваемости опустился до значений июля 2021 года. Пока роста не наблюдается.