В связи с проведением фестиваля вареников в Белгороде перекроют движение

схема со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

С 13 по 15 января в Белгороде будет проходить юбилейный пятый фестиваль вареников. В связи с этим в центре города ограничат движение. Об этом сообщает мэрия.

Ограничение стоянки и остановки транспорта будет действовать до 23:00 15 января. Движение автомобилей, кроме транспорта экстренных служб, будет запрещено с 17:00 до 23:00 13 января, с 17:00 до 22:00 14 января и с 8:00 до 23:00 15 января.

- Двусторонние движение будет организовано с 17:00 до 22:00 13 и 14 января, с 8:00 до 23:00 15 января по Свято-Троицкому бульвару (нечетная сторона) на участке от проспекта Богдана Хмельницкого до проезда между строениями 1 и 5 Свято-Троицкого бульвара, - говорится в сообщение администрации.

Водителям рекомендуют воспользоваться объездным маршрутом – пр-т Славы, ул. Преображенская, пр-т Б. Хмельницкого, ул. Н. Чумичова, пр-т Ватутина. Автомобилистам приносят извинения за временные неудобства.