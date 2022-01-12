Пациенты белгородских инфекционных центров смогут получить любую необходимую медицинскую помощь

Медучреждения будут оснащены самым современным оборудованием для диагностики – рентгенаппаратами, ЭКГ, СКТ и т.д. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Пациенты инфекционных центров, строящихся в Белгородской области, смогут получить любую необходимую медицинскую помощь. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения регион Андрей Иконников.

- Первоначально планируется использовать строящийся инфекционный центр в Яковлевском районе для лечения больных с моноинфекцией – коронавирусной инфекцией, - уточнил Иконников. - В дальнейшем это будет обычное инфекционное отделение городской больницы №2 Белгорода для оказания помощи пациентам с различными видами инфекций. Для этого созданы все необходимые условия.

Медучреждения будут оснащены самым современным оборудованием для диагностики – рентгенаппаратами, ЭКГ, СКТ и т.д. Кроме того, при проектировании предусмотрено размещение и оснащение в строящихся центрах операционных и реанимационных палат.

В случае необходимости специалисты узкого профиля смогут сопровождать оказание медицинской помощи пациентам инфекционных центров в формате телемедицинских консультации.