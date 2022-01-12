Белгородца обвиняют в убийстве супруги из-за предложения устроиться на работу

Преступление произошло в ночь на 10 января в одном из домов на улице Мичурина в Новом Осколе. По предварительным данным, 53-летний местный житель выпивал в компании свой 46-летней супруги. Во время застолья у пары произошел конфликт. Женщина стала упрекать мужа-пенсионера в тяжелом материальном положении и предложила ему найти работу. Разозлившись, он схватил нож и ударил жену в грудь. Женщина смогла выйти в другую комнату, где упала и умерла от массивной кровопотери.

- Под утро подозреваемый обратился к соседям и вызвал скорую помощь. Обнаружив криминальный характер смерти, медики сообщили о происшествии в полицию, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

Мужчина задержан. Своей причастности к смерти жены он не отрицает. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве. Следствие будет ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу. Максимальное наказание, которое грозит жителю Нового Оскола – пятнадцать лет лишения свободы.