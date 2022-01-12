В Белгородской области в 2021-м году продали свыше 1300 арестованных машин

Если повторные торги признаются несостоявшимися, то автомобили могут быть переданы взыскателю в счет погашения долга. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

В 2021-м году судебные приставы-исполнители УФССП России по Белгородской области арестовали 2135 автомобилей должников, предварительная стоимость которых составила более 550 миллионов рублей. Впрочем, до реализации дошли чуть более 50 процентов.

1305 машин были проданы за почти 193 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Важный момент – если повторные торги признаются несостоявшимися, то автомобили могут быть переданы взыскателю в счет погашения долга. Так, например, в минувшем году произошло с 17-ю машинами, чья суммарная стоимость была оценена в 6,37 миллионов.