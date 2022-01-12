В 96 домах, отремонтированных, но не утепленных в 2019 – 2020 годах, запланированы ремонт и утепление фасадов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

382 многоквартирных дома капитально отремонтируют в Белгородской области в 2022 году. На эти цели потратят свыше шести миллиардов рублей. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В списке запланированных на 2022 год работ:

в 184 домах - плановый капитальный ремонт, в том числе ремонт и утепление фасадов;

в 19 домах - внеплановый ремонт отдельных конструктивных элементов в более ранние сроки, чем было предусмотрено программой;

в 72 домах - замена лифтового оборудования;

в 96 домах, отремонтированных, но не утепленных в 2019 – 2020 годах, - ремонт и утепление фасадов;

в 24 домах, которые являются бывшими общежитиями, - комплексный ремонт, включая ремонт мест общего пользования.