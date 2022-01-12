Белгородское поликлиническое отделение №6 вернут к работе в плановом режиме

Амбулаторный ковидный центр продолжит сработу в помещении 2-го поликлинического отделения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Белгородской области продолжают лечение от коронавирусной инфекции менее шести тысяч пациентов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

- Медучреждения области готовы к возможному росту заболеваемости ОРВИ или гриппом, - отметил министр здравоохранения региона Андрей Иконников. - Разработаны регламенты работы как амбулаторного, так и стационарного звеньев. Есть понимание, где при необходимости будут развернуты госпитали для стационарного лечения, определены сроки начала их работы. Отработана система оказания неотложной помощи в амбулаторном звене.

Шестое поликлиническое отделение городской поликлиники Белгорода в ближайшее время планируется вернуть к плановому оказанию медицинской помощи. В то же время амбулаторный ковидный центр продолжит работу в помещении 2-го поликлинического отделения. Здание этого медучреждения имеет несколько раздельных входов, что позволит создать изолированные зоны для оказания помощи пациентам с COVID-19, не прекращая прием горожан с другими заболеваниями.