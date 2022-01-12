Всего проведут 740 мероприятий по очистке. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

Очистку водоемов в Белгородской области начнут с реки Ворскла Борисовского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всего проведут 740 мероприятий, реализация которых позволит восстановить 874 км участков русел рек и ручьев (237 объектов), 4620 га прудов и водохранилищ (503 объекта). От жесткой и мягкой растительности планируется расчистить водных объекты, расположенные в границах городов и сел.

- Безусловно, каждый житель хочет, чтобы в его населенном пункте был расчищен пруд, - отметила заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина. - Мы все не успеем расчистить за один год, поэтому был определен перечень первоочередных объектов.

Для выполнения очистных работ в регион уже поступили два многофункциональных самоходных земснаряда типа амфибия. Остальную технику планируется приобрести с привлечением подрядных организаций на конкурсной основе.

Обязательное условие проведения работ – наличие разработанной проектно-сметной документации, прошедшей все необходимые этапы согласования.

Напомним, что в прошлом году в каждом муниципалитете области прошли общественные слушания, на которых было выяснено, какие пруды и русла рек нуждаются в очистке от растительных отходов в первую очередь. По итогам слушаний составлен перечень водных объектов, предложенных администрациями муниципальных образований к очистке в 2022 году. Работы по восстановлению водных объектов будут продолжены и в последующие годы.