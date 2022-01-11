Ольга Медведева покидает пост председателя горсовета Белгорода

фото: с сайта Белгородского городского Совета.

На состоявшейся 11 января внеочередной 44-й сессии Белгородского городского Совета шестого созыва депутаты утвердили отставку Ольги Медведевой. Пост председателя горсовета она занимала с 2018 года и покидает его по собственному желанию.

Ожидается, что Ольга Медведева продолжит работать в правительстве области в должности заместителя губернатора по внутренней политике. Ее кандидатуру теперь должны согласовать в областной Думе.

Полномочия Ольги Медведевой в горсовете досрочно прекращаются с 13 января. Она также перестанет быть депутатом. Кому передать ее мандат, решит местное отделение партии. Временно исполняющим обязанности председателя горсовета будет Вадим Радченко.

- Сегодня – волнительный для меня день. Завершается этап жизни, связанный с Белгородским городским Советом. Больше трех лет - в шестом созыве, во главе сильного и целеустремленного депутатского корпуса. От всего сердца благодарю моих коллег-депутатов, администрацию Белгорода за плодотворную совместную работу. Убеждена, что представительная и исполнительная власть должны работать вместе на благо города, тогда будет результат. Желаю в этом дальнейших успехов! - отметила Ольга Медведева.