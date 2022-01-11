Перспектива лишиться водительских прав заставила белгородца рассчитаться с долгами

Житель Белгорода насобирал штрафов за нарушение ПДД больше чем на девять тысяч рублей. Оплачивать их мужчина не спешил, хотя приставы предупредили его о последствиях неисполнения судебного решения. В итоге к имеющейся задолженности добавился исполнительский сбор, сумма которого составила 35 тысяч рублей. Когда приставы прибыли домой к должнику, дверь открыла его супруга. Она сообщила, что муж находится на заработках в Магаданской области и предоставила его телефон. Связавшись с белгородцем, судебный пристав объяснил, что в случае неуплаты задолженности в суд будет направлено заявление об ограничении права на управление транспортными средствами.

- Осознав, что эта мера лишит его возможности передвигаться на автомобиле, должник оплатил штрафы ГИБДД и сумму исполнительского сбора в полном объеме, - сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области.