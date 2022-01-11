Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье11 января 2022 12:43

С начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 1810 человек

Только за минувшие сутки COVID-19 унес семь жизней
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)

По данным на 11 января, в Белгородской области заразились коронавирусом еще 106 человек. К числу выздоровевших добавились 144 жителя региона. Умерли семь. Это две жительницы Белгорода 1947 и 1949 годов рождения, житель областного центра 1936 года рождения, жительница Ивнянского района 1938 года рождения, жительница Москвы 1949 года рождения, житель Губкина 1956 года рождения и житель Волоконовского района 1964 года рождения.

В настоящее время госпитализированы в регионе 1062 пациента с COVID-19. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 32.

Всего за время пандемии коронавирус в Белгородской области выявили у 82829 человек. Выздоровели 75113. Умерли 1810.

Медики обращают внимание на то, что лучший способ защититься от коронавируса – пройти вакцинацию. Люди, сделавшие прививки, реже заражаются и легче переносят болезнь.