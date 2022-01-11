Мэрия Белгорода опубликовала план по расчистке города на день

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

В Белгороде сотрудники коммунальных служб продолжают бороться с гололедицей. Как ранее сообщалось, 11 января на смену заступили больше тысячи человек и 20 единиц техники. Мэрия опубликовала план работ по расчистке города на день.

Посыпка тротуаров:

— Славянская,

— Шумилова,

— Газовиков,

— сквер Дегтярева,

— сквер по ул. 5 Августа,

— сквер по Гражданскому проспекту,

— сквер на Народном бульваре,

— сквер Народный,

— Есенина,

— Архиерейская,

— Попова,

— Преображенская,

— проспект Славы,

— Харьковская,

— проспект Б. Хмельницкого,

— остановка «Сумская»,

— Некрасова,

— Железнякова,

— Левобережная,

— Чапаева,

— Гостенская,

— Пушкина,

— Свободная,

— Соборная площадь,

— территория около областной администрации,

— парк Ленина,

— парк Победы,

— Садовая,

— Некрасова,

— Привольная,

— бульвар Юности №35-37,

— территория около детского сада «Антошка»,

— Есенина №48-50,

— бульвар Юности,

— Академическая,

— путепровод Михшоссе

– Костюкова,

— лестница на Дегтярева,

— Шатура,

— 3-го Интернационала,

— Н. Чумичова (от 3-го Интернационала до Чехова),

— Павлова,

— Хихлушки,

— Почтовая,

— Корочанская,

— микрорайон Восточный.

Механизированное разметание тротуаров:

— Щорса.

Уборка снега и наледи:

— Народный бульвар,

— парк Победы,

— Свято–Троицкий бульвар,

— ДК «Энергомаш»,

— Дом офицеров,

— парк Ленина,

— парк Памяти,

— Левобережная,

— Гостенская

— Мичурина.