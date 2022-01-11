Мэрия Белгорода опубликовала план по расчистке города на день

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.
В Белгороде сотрудники коммунальных служб продолжают бороться с гололедицей. Как ранее сообщалось, 11 января на смену заступили больше тысячи человек и 20 единиц техники. Мэрия опубликовала план работ по расчистке города на день.
Посыпка тротуаров:
— Славянская,
— Шумилова,
— Газовиков,
— сквер Дегтярева,
— сквер по ул. 5 Августа,
— сквер по Гражданскому проспекту,
— сквер на Народном бульваре,
— сквер Народный,
— Есенина,
— Архиерейская,
— Попова,
— Преображенская,
— проспект Славы,
— Харьковская,
— проспект Б. Хмельницкого,
— остановка «Сумская»,
— Некрасова,
— Железнякова,
— Левобережная,
— Чапаева,
— Гостенская,
— Пушкина,
— Свободная,
— Соборная площадь,
— территория около областной администрации,
— парк Ленина,
— парк Победы,
— Садовая,
— Некрасова,
— Привольная,
— бульвар Юности №35-37,
— территория около детского сада «Антошка»,
— Есенина №48-50,
— бульвар Юности,
— Академическая,
— путепровод Михшоссе
– Костюкова,
— лестница на Дегтярева,
— Шатура,
— 3-го Интернационала,
— Н. Чумичова (от 3-го Интернационала до Чехова),
— Павлова,
— Хихлушки,
— Почтовая,
— Корочанская,
— микрорайон Восточный.
Механизированное разметание тротуаров:
— Щорса.
Уборка снега и наледи:
— Народный бульвар,
— парк Победы,
— Свято–Троицкий бульвар,
— ДК «Энергомаш»,
— Дом офицеров,
— парк Ленина,
— парк Памяти,
— Левобережная,
— Гостенская
— Мичурина.