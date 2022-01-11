В Белгороде сотрудник МЧС второй раз в свой выходной спас из огня людей

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Белгородский спасатель Никита Жучков в свой выходной вышел на прогулку и предотвратил трагедию. Это произошло субботним утром, 8 января. Погода стояла морозная. Решив подышать свежим воздухом, сотрудник МЧС увидел, как над частным сектором поднимается столб черного дыма. Он сразу же бросился на помощь.

Как выяснилось, профессиональное чутье не подвело спасателя. В доме, где проживает четыре семьи, полыхала кровля. Никита Жучков подбежал к воротам, но они оказались заперты. Прокричав прохожему, чтобы вызвал пожарных, он снял с себя куртку, перелез через ограждение и бросился к одной из квартир. Войдя в нее, он разбудил хозяев, которые спали, ни о чем не подозревая, и сообщил о случившемся.

Покинув вместе с ними объятый пламенем дом, он кинулся к следующей квартире. Как оказалось, именно здесь и случился пожар. Дверь была не заперта. Комнаты уже заволокло едким дымом. На корточках спасатель стал пробираться вглубь дома в поисках людей. Вскоре он нашел хозяина, который тоже спал.

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Никита разбудил мужчину, но тот уже успел надышаться дымом и не мог самостоятельно передвигаться, поэтому пожарный под руки вывел его из горящего дома на улицу. В этот момент к месту происшествия прибыли коллеги Никиты – сотрудники пожарно-спасательной части № 1 города Белгорода, которые приступили к ликвидации пожара. Никита помог коллегам тушить пламя, и когда распространение огня было остановлено, отправился домой, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области.

Как выяснилось, Никита Жучков уже второй раз в нерабочее время спасает людей. Первый случай произошел полгода назад, 6 июня. Сотрудник МЧС тогда тоже стал случайным свидетелем пожара. На пятом этаже дома, расположенного на Гражданском проспекте, вспыхнула квартира. Заметив пламя на балконе, он кинулся на помощь и вывел хозяйку. После этого спасатель вернулся в горящую квартиру, нашел и вынес на лестничную клетку надышавшегося дымом сына женщины.