Белгородская область в тройке лидеров национального экологического рейтинга

По итогам осени 2021 года Белгородская область заняла второе место в национальном экологическом рейтинге. Он опубликован на сайте общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Рейтинг рассчитывается по ряду показателей c весны 2007 года и публикуется с 2008 года по итогам каждого сезона.

- Отличников рейтинга (тех, у кого более 75 баллов сводного индекса) – два региона. Постоянного лидера, Тамбовскую область, настойчиво догоняет Белгородская область, - комментирует руководитель «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

По его словам десятку отстающих регионов вскоре может покинуть Челябинская область. Уже год она показывает устойчивый рост.

- В целом, по итогам осени хочется отметить, что основной «удар» пришелся на водные ресурсы России, – отмечает Андрей Нагибин.

Как сообщается на сайте правительства Белгородской области, регион также стал лидером всероссийской акции «Сохраним лес». В ходе нее было высажено около 70 миллионов деревьев.

- Это вдвое больше, чем в предыдущие годы. И 1,3 миллиона человек приняли в этой акции участие. А ведь человек, хоть раз посадивший дерево, никогда уже не сможет просто так срубить другое, – отмечает директор природоохранных программ Роман Пукалов.