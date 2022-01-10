11 января в Белгородской области ожидается гололедица

По данным белгородских синоптиков, завтра, 11 января на территории региона ожидается облачная погода. Местами небольшой снег, на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от двух до семи градусов мороза, днем – от ноля до пяти градусов ниже ноля.

В Белгороде ночью от минус четырех до минус шести градусов, днем – от трех до пяти градусов мороза.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила эксплуатации электрических приборов и отопительных печей. Используя обогреватели, помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту, происходят из-за перегрузки электросетей при эксплуатации обогревательных приборов. Поэтому, выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.