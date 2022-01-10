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Происшествия10 января 2022 11:20

В Белгородской области за решетку отправили двух наркодилеров

Ближайшие семь лет они проведут в исправительной колонии строгого режима
Алексей СЕРГУНИН
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Приговор вступил в законную силу.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губкинский районный суд вынес обвинительный приговор по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России.

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области обнаружили и перекрыли транзитный канал поступления через наш регион крупных партий наркотического средства «а – PVP» для последующего сбыта в другие субъекты РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержаны гражданин РФ Мелихов и гражданин Киргизии Бахрамжан. Они были причастными к деятельности трансграничных преступных групп и осуществляли доставку партий наркотического средства по территории нашей страны.

В ходе следствия вина фигурантов полностью доказана. Ближайшие семь лет подельники проведут в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.