Забывчивый белгородский отец получил 60 часов обязательных работ

Если отец не начнет выплачивать алименты и при этом гасить долг, то он будет привлечен к уголовной ответственности. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Житель Белгорода с 2013 года обязан был ежемесячно выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери в размере 0,92 величины прожиточного минимума на детей в регионе с последующей индексацией. Но решение суда мужчина не исполнял, официально не работал, и в итоге накопилась задолженность в 534 тысячи рублей.

Мужчина избегал встреч с приставами, поэтому на помощь пришла его бывшая жена. Она сообщила сотрудникам ведомства, что экс-супруг предложил встретиться в одном из местных кафе. Туда же к назначенному времени подъехали сотрудники органа принудительного исполнения.

Женщина приехала на встречу без опозданий, но должник задерживался. Как выяснилось позднее, он наблюдал со стороны и проверял, есть ли рядом сотрудники службы судебных приставов или иных правоохранительных органов. В связи с этим, мужчина предложил взыскательнице изменить место встречи, зайдя в здание торгового центра.

Получив сообщение от женщины об их местоположении, приставы прибыли в кофейню и вручили должнику копию постановления о принудительном приводе.

Несмотря на сопротивление, мужчину доставили в отделение судебных приставов, откуда направили в суд, где забывчивому отцу вынесли наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Если отец не начнет выплачивать алименты и при этом гасить долг, то он будет привлечен к уголовной ответственности по ст.157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.