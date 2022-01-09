В Белгородской области порядка семи миллиардов рублей потратят в этом году на решение проблем с водой

На обеспечение жителей Белгородской области качественной питьевой водой в 2021 году потратили больше трех миллиардов рублей. По данным правительства региона, на эти деньги построили, реконструировали и капитально отремонтировали ряд объектов. Это 45 скважин, 129 станций водоподготовки, восемь водопроводных насосных станций, пятнадцать водонапорных башен, семнадцать резервуаров чистой воды, 281,32 км сетей водоснабжения и 27,35 км сетей водоотведения, одиннадцать очистных сооружений канализации. Часть средств направили на разработку проектной документации.

В итоге больше 152 человек стали получать воду нормативного качества. Сорок тысяч человек теперь не испытывают перебоев с водоснабжением. Удалось добиться и снижения потерь на сетях водоснабжения на 1,4 процента. Помимо этого, обеспечена нормативная очистка хозяйственно-бытовых стоков, поступающих от 160 жителей региона.

В 2022 году работа в этом направлении продолжится. На строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства потратят порядка 7 миллиардов рублей. На выделенные средства построят 404,4 км сетей водоснабжения и 111,6 км сетей водоотведения, капитально отремонтируют 130 км сетей водоснабжения и 18,2 км сетей водоотведения. Планируется также строительство 245 и капремонт семи водозаборных скважин, строительство 71 водонапорной башни, строительство 198 и реконструкция четырех станций водоподготовки, строительство двенадцати и реконструкция пять очистных сооружений канализации, строительство девяти резервуаров чистой питьевой воды. Часть выделенных средств потратят на разработку проектной документации.

- В 2022 году более 382 тысяч человек перестанут испытывать дефицит питьевой воды, более 260 тысяч человек начнут получать воду нормативного качества, бесперебойным и надежным водоснабжением будут обеспечены свыше 143 тысяч жителей региона, - сообщается на сайте правительства региона.

За 2022-2024 годов на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства направят 13,3 миллиардов рублей.