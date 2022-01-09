В Белгородской области почти семьсот детей получали на новогодних каникулах готовое питание

Во время зимних каникул в Белгородской области для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, организовали бесплатное горячее питание. Его ежедневно получали 692 ребенка на базе общеобразовательных организаций, организаций общепита и реабилитационных центров.

По данным регионального министерства образования, во всех муниципалитетах детей обеспечили обедом, который включал горячие блюда, молочные продукты, фрукты, сладости и выпечку.

- Также педагоги-волонтеры посещали семьи, привозили продукты, вещи, товары первой необходимости. Организацию горячего питания постоянно контролировали отдел образования, начальники управлений, заместители глав по социальной политике. Дети и родители остались довольны инициативой, которая просто необходима в затяжные праздники, - отметила начальник управления образовательной политики министерства образования Белгородской области Екатерина Клименченко.

Горячим питанием детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обеспечивали в период с 27 декабря по 9 января. Некоторым из них доставляли ланчбоксы.