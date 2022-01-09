На проведение детской оздоровительной кампании в Белгородской области выделят 423 миллиона рублей

В Белгородской области на проведение детской оздоровительной кампании в 2022 году направят 423 миллиона рублей. Средства выделят из областного и муниципального бюджетов. Как сообщается на сайте правительства региона, в первую очередь будет обеспечен отдых и оздоровление детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Ребята из Белгородской области будут отдыхать в частности в Евпатории. Расположенный здесь санаторий «Бригантина» на 350 мест уже передан региону в собственность. Первый заезд планировали организовать в 2021 году, но с учетом высказанных родителями замечаний перенесли на 2022 год.

- В санатории отдыхать и лечиться будут, в первую очередь, дети из малоимущих и многодетных семей, дети-инвалиды. Запланирован капитальный ремонт санатория. Уже летом он будет работать как оздоровительный лагерь, - сообщается на сайте областного правительства.

В 2021 году для тысячи белгородских детей, переболевших коронавирусом, организовали отдых и лечение на базе санаториев Кавказских Минеральных вод. Кроме того, в регионе функционировало 757 организаций отдыха и оздоровления различного типа. С учетом эпидемиологической обстановки, в них отдохнули 66 процентов школьников.

В регионе также принимают меры по укреплению материально-технической базы загородных лагерей. Сейчас на капремонте находится «Орбита», расположенная в Чернянском районе. Кроме того, в Белгородской области планируют построить еще пять стационарных детских загородных оздоровительных лагерей.