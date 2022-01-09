Работники коммунальных служб продолжают приводить в порядок улицы Белгорода

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

Улицы областного центра продолжают приводить в порядок. По данным мэрии, 9 января в городе работает полсотни единиц техники Белгорблагоустройства. Это комбинированные дорожные машины, тракторы для посыпания дорог и погрузчики для вывоза снега. Помимо этого, в уборке задействовано восемь единиц техники от управляющих компаний.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

- 110 человек посыпают дорожки и тротуары, убирают наледь, 615 рабочих задействованы в уборке дворов и придомовых территорий, - рассказали в администрации города Белгорода.