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Происшествия9 января 2022 11:35

В Старом Осколе водитель иномарки сбил пенсионерку

По данным полиции, 72-летняя женщина попала под колеса на нерегулируемом пешеходном переходе
Анастасия Лемешко
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 8 января, в городе Старом Осколе. Около четырех часов дня в районе дома № 45 «А» на улице Ерошенко в микрорайоне Олимпийский сорокалетний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» сбил 72-летнюю женщину.

По предварительным данным, пенсионерка попала под колеса, когда пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области, пожилая женщина получила травмы.