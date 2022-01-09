В Старом Осколе водитель иномарки сбил пенсионерку

Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 8 января, в городе Старом Осколе. Около четырех часов дня в районе дома № 45 «А» на улице Ерошенко в микрорайоне Олимпийский сорокалетний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» сбил 72-летнюю женщину.

По предварительным данным, пенсионерка попала под колеса, когда пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области, пожилая женщина получила травмы.