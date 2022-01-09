В 2022 году больше 148 тысяч жителей Белгородской области получат льготные лекарства

Правительство региона сообщает, что в 2022 году льготники будут полностью обеспечены необходимыми медикаментами. На их приобретение выделили более 2,6 миллиардов рублей. Часть денег направят на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Медикаменты на первое полугодие 2022 года должны поступить в регион не позднее 15 января. Уже проведены торги и заключены соответствующие контракты.

- С учетом имеющихся переходящих остатков проблем с лекарственным обеспечением льготных категорий граждан не будет. Выдавать медикаменты начнут вовремя, - сообщается на сайте правительства региона.

Необходимые препараты получат больше 148 тысяч человек. Они относятся как к федеральной, так и к региональной категориям льготников.

До 1 марта планируется заключить аналогичные контракты на поставку медикаментов во втором полугодии. В 2021 году для бесперебойного обеспечения лекарствами из регионального бюджета выделили более 1,8 миллиарда рублей. В частности это позволило обеспечить расходными материалами для систем мониторирования уровня сахара в крови более 500 детей.