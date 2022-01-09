В Белгородской области за сутки коронавирусом заболели 104 человека

По данным на 9 января, за минувшие сутки в Белгородской области коронавирусом за сутки заразились 104 человека. Выздоровели 161. Умерли пять пациентов с подтвержденным COVID-19. Это жительница Грайворонского горокруга 1940 года рождения, житель Валуйского горокруга 1959 года рождения, две жительницы Белгородского района 1947 и 1937 годов рождения и жительница областного центра 1947 года рождения

Госпитализированы в настоящее время 1091 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 37.

За всю историю пандемии коронавирусом в регионе заболели 82618 человек. Выздоровели 74815. Умерли 1797.

Напомним, по данным областного Минздрава заболеваемость в регионе сейчас находится на уровне июля 2021 года.