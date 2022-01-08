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Спорт8 января 2022 20:31

В декабре 2022 года в Белгороде откроют центр адаптивной физической культуры и спорта

Объект будет расположен в Юго-Западном микрорайоне
Алексей СЕРГУНИН
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Участники Паралимпиады-2021 белгородцы Антонина Жукова (слева), Андрей Кожемякин и Татьяна Рябченко (справа). Фото из архива Андрея Кожемякина.

Участники Паралимпиады-2021 белгородцы Антонина Жукова (слева), Андрей Кожемякин и Татьяна Рябченко (справа). Фото из архива Андрея Кожемякина.

В декабре 2022 года в Белгороде откроют центр адаптивной физической культуры и спорта. Объект будет расположен в Юго-Западном микрорайоне. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На строительство центра предусмотрено свыше 320 миллионов рублей. Сейчас на объекте начата подготовка к выполнению строительно-монтажных работ.

- Этот объект представляет собой первый в регионе специализированный спортивный центр для занятий адаптивной физической культурой и спортом, включающим в себя универсальный игровой зал, зал для волейбола, зал для настольного тенниса, тренажерный зал, зал для армрестлинга и административные и вспомогательные помещения, - уточнила министр спорта региона Наталья Жигалова.

На территории центра смогут заниматься не только спортсмены, но и все желающие, а также белгородцы с ограниченными возможностями здоровья.