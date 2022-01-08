В Белгороде продолжают убирать снег и наледь

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

В субботу, 8 января, в Белгороде в уборке улиц задействовали 65 единиц техники и 769 рабочих. По данным мэрии, ежедневно сотрудники коммунальных служб трудятся в две смены. Они чистят и обрабатывают пескосоляной смесью тротуары, остановки, пешеходные переходы.

- Техника может проехать далеко не во всех местах, поэтому много ручного труда, – отметил мэр Белгорода Антон Иванов.

На сегодня механизированная отсыпка была запланирована на улицах Щорса, Шумилова, Газовиков, Дзгоева, К. Заслонова, Волчанская, Песчаная, Засечная, Репина, Коммунальная, Н. Чумичова и проспекте Славы.

Ручная отсыпка - на Н. Чумичова (от 3-го Интернационала до Чехова), Павлова, Хихлушки, Октябрьской (до Раздольной), Первомайской, 60 лет Октября, Белгородском проспекте (от Калинина до Узенькой), Михайловском шоссе, Костюкова (от Волчанской), в скверах на 60 лет Октября,1 и Спортивной.

Вручную снег и наледь убирают на Щорса, Есенина, Н. Чумичова, Белгородского полка, Народном бульваре, проспектах Ватутина и Белгородском, а также в районе железнодорожного вокзала.

За день до этого, на совещании в правительстве области, глава городской администрации сообщил, что в Белгороде организовали еще несколько пунктов складирования пескосоляной смеси. Это позволит ускорить процесс уборки улиц.

- Что можно сделать быстро для улучшения ситуации — это изменение логистических цепочек. Мы добавили три пункта выдачи песка по городу. Теперь техника в среднем экономит от 8 до 14 километров пути по каждому рейсу, - отметил Антон Иванов.

По его словам, это позволяет обработать большее количество заявок, поступающих вне регламента, и не оставить без внимания обращения местных жителей.