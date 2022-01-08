В Белгородской области снова похолодает

Белгородцам снова обещают мороз. фото: Артем Гребеник

После оттепели в Белгородской области вновь крепчает мороз. В субботу, 8 января, в регионе ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не обещают. На дорогах – гололедица.

Ветер будет дуть юго-западный. Его скорость составит семь – двенадцать метров в секунду. Ночью ожидается от шести до одиннадцати градусов мороза. Днем от минус двух до минут семи градусов.

В воскресенье, 9 января, днем будет от нуля до минус двух градусов. Ночью – до восьми градусов мороза. Синоптики также обещают снег.