Еще 167 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 82410 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще семь пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Староооскольского городского округа 1942 года рождения, жительница Губкинского городского округа 1939 года рождения и житель 1972 года рождения. Все они проходили лечение на база Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского.

Также среди скончавшихся – жительница Яковлевского городского округа 1949 года рождения, житель Белгорода 1956 года рождения и две жительницы Белгорода 1935 года рождения и 1930 года рождения. Они проходили лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 111 пациентов заболели, а выздоровели – 167.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 82410 человек, выздоровели – 74488, умерли – 1787.

Сейчас из 1101-го госпитализированного 37 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

9853 белгородца - на самоизоляции, 24713 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 255834 - сняты с самоизоляции.