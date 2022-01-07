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Общество7 января 2022 9:46

На Соборной площади Белгорода состоится большой рождественский концерт

Здесь выступят лучшие творческие коллективы города
Анастасия Лемешко
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Сегодня православные отмечают один самых важных и любимых праздников – Рождество Христово. Администрация Белгорода приглашает жителей и гостей города провести его на Соборной площади. В четыре часа дня здесь начнется большой рождественский концерт.

- Праздничное настроение гостям создадут лучшие творческие коллективы областного центра, - сообщает на своей странице в соцсети мэрия.

Погода сегодня будет облачная с прояснениями. Синоптики обещают от трех градусов мороза до двух тепла. Возможен небольшой снег.