На Соборной площади Белгорода состоится большой рождественский концерт

Сегодня православные отмечают один самых важных и любимых праздников – Рождество Христово. Администрация Белгорода приглашает жителей и гостей города провести его на Соборной площади. В четыре часа дня здесь начнется большой рождественский концерт.

- Праздничное настроение гостям создадут лучшие творческие коллективы областного центра, - сообщает на своей странице в соцсети мэрия.

Погода сегодня будет облачная с прояснениями. Синоптики обещают от трех градусов мороза до двух тепла. Возможен небольшой снег.