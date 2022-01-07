Администрация Белгорода опубликовала план работ на сегодня по расчистке снега

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

В Белгороде работники коммунальных служб продолжают борьбу со снегом и гололедицей. Администрация города опубликовала план работ на сегодня по расчистке города в две смены.

Обработка тротуаров будет проводиться по следующим маршрутам: — ул. Победы (от дома №49 к набережной) — ул. Горького — ул. 3 Интернационала — отель «Амакс» — площадка около Князя Владимира — ул. Губкина — ул. Есенина — ул. Некрасова — парк Победы — парк Ленина — аллея и сквер Мичурина — ул. Портовая — ул. Садовая — площадка около «Мастерславля» — ул. Молодежная.

Вывоз снега: — Белгородский проспект (от Князя Трубецкого в сторону Попова) — ул. Преображенская (от Князя Трубецкого в сторону Попова) — ул. Королёва (от ДС «Космос» до Щорса) — ул. Дегтярёва, 2а — ул. Попова, — ул. Железнякова.