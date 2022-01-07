Росгвардейцы из Белгородской области поздравили семьи погибших сослуживцев новогодними с праздниками

В новогодние праздники очень важно поддержать в семьях коллег положительный настрой, дарить теплоту и внимание. Фото пресс-службы управления Росгвардии по Белгородской области.

В новогодние праздники военнослужащие регионального управления Росгвардии, сотрудники СОБР «Белогор», а также представители районных отделов вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы совместно с главами администраций районов Белгородской области встретились с родственниками коллег, погибших при исполнении воинского и служебного долга.

Росгвардейцы поздравили семьи сослуживцев с Новым годом и Рождеством, пожелали крепкого здоровья и долголетия, а также вручили памятные подарки и поинтересовались житейскими проблемами, возможностью оказания необходимой помощи со стороны ведомства.

- На протяжении многих лет белгородские правоохранители с честью выполняют поставленные перед ними задачи, - уточнил начальник Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Дмитрий Мещерин. - Порой и ценой собственной жизни стоят на страже правопорядка и безопасности граждан. В новогодние праздники очень важно поддержать в семьях коллег положительный настрой, дарить теплоту и внимание.