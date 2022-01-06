Белгородские росгвардейцы обеспечат безопасность во время рождественских праздников

Сегодня, 6 января, кинологи инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии со служебными собаками провели профилактические осмотры религиозных объектов областного центра. Фото пресс-службы управления Росгвардии по Белгородской области.

В Рождественскую ночь около 300 сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Белгородской области совместно с другими правоохранительными органами будут обеспечивать безопасность в местах проведения праздничных мероприятий и массовых гуляний граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня, 6 января, кинологи инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии со служебными собаками провели профилактические осмотры религиозных объектов областного центра, а также прилегающих к ним территорий, где на божественную литургию соберутся прихожане. Кроме того, росгвардейцы проинструктировали священнослужителей и объяснили им, что делать при обнаружении подозрительных предметов.

Маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны будут приближены к местам проведения богослужений. На весь период новогодних праздников сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Белгородской области усилили контроль за объектами торговли, хранения и использования огнестрельного оружия.