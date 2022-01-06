В Белгороде за сутки выявили 57 нарушений масочного режима

Во время новогодних праздников в Белгороде продолжают следить за масочным режимом. Проверки ежедневно проводят межведомственные группы. В их составе - полиция, спасатели, росгвардейцы и муниципальная стража.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, только сегодня проверяющие выявили 57 нарушений. Составлено 26 протоколов, из которых четыре в общественном транспорте и 22 в торговых центрах. Напомним, за нарушение предусмотрено предупреждение или штраф. Для граждан - от тысячи до тридцати тысяч рублей.

- Проверяют не только ношение масок, но и звуковое оповещение, наличие антисептиков. Главная цель профилактической работы — снизить количество заражений коронавирусом, - отметили в администрации Белгорода.

В мэрии также напомнили, что только за последние сутки в городе коронавирусом заразились 36 человек.