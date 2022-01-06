Вычет можно получить и на себя, и на своих несовершеннолетних детей. Фото: Андрей АБРАМОВ

В 2022 году за занятия спортом белгородцы смогут оформить налоговый вычет из НДФЛ. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить вычет, составляет 120 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Жители Белгородчины, как и всей страны, смогут вернуть 13 процентов от суммы, потраченной на спортивные и оздоровительные услуги, – это 15,6 тысячи рублей. Декларацию 3-НДФЛ можно направить самостоятельно через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) или подать ее на бумаге в свою налоговую инспекцию.

Обратиться за оформлением налогового вычета по фактическим расходам в 2022 году можно будет и к работодателю, предоставив специальное уведомление из налоговой инспекции. Работодатель не будет удерживать НДФЛ из зарплаты, пока не выплатит всю сумму вычета.

Причем, вычет можно получить и на себя, и на своих несовершеннолетних детей (усыновленных и подопечных тоже). Доказательством занятия спортом станут копия договора на оказание услуг и фискальный чек.

Вернуть сумму от покупки получится, если организация попала в специальный перечень, а физкультура и спорт – это ее основной вид деятельности. Перечень размещен на сайте Минспорта. В него вошли 3836 организаций, в том числе 47 – из Белгородской области.

- Уверена, что данные меры позволят увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, – заявила министр спорта Белгородской области Наталья Жигалова.

Обязательные условия: гражданин, желающий получить вычет, должен быть налоговым резидентом РФ, получать доход, облагаемый НДФЛ, оплатить физкультурно-оздоровительные услуги для себя или своих детей до 18 лет.