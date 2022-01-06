«Елка в кедах»: в Белгородской области прошли спортивные состязания

Шашки - одна из дисциплин Спартакиады. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа.

В Новом Осколе состоялись спортивные состязания «Елка в кедах». Спартакиада трудовых коллективов собрала любителей здорового образа жизни в физкультурно-оздоровительном центре города. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Главным атрибутом праздника стала ель, украшенная шарами-успехами команд. Начались соревнования со всеобщей разминки, которую провели Дед и Мороз и Снегурочка. Затем спортсмены разделились по направлениям. Фитнес, плавание, теннис, шашки, шахматы и, безусловно, самая массовая и энергичная спортивная эстафета, которая заставила поволноваться болельщиков.

После каждого этапа эстафеты победившая команда размещала очередной победный шар на елке, которая к завершению соревнований была полностью украшена.