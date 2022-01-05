На праздники в Белгороде увеличили количество бригад скорой помощи, работают поликлиники и амбулатории

На новогодние праздники в Белгороде увеличили количество бригад скорой помощи, работают поликлиники и амбулатории. Об этом сообщает мэрия. Графики работы медучреждений размещены на их сайтах, а также страницах в социальных сетях.

Вызвать врача на дом белгородцы могут по единому номеру «122» с восьми утра до восьми вечера. В регионе также работает горячая линия министерства здравоохранения Белгородской области +7 (4722) 23–56–31, куда можно обратиться по вопросам организации медицинской помощи. Звонки принимаются с 2 по 6 января и 8–9 января с девяти утра до трех дня.

Во время новогодних каникул белгородцы также могут привиться от коронавирусной инфекции.

- Сейчас доступны вакцины «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), «Спутник Лайт» и «Ковивак». За пять дней 2022 года полный курс вакцинации завершили 270 горожан, получили первый компонент – 122, ревакцинированы 20 706. Прививочная кампания дает результат – заболеваемость снижается, - отметили в администрации города.

Ознакомиться с графиком работы пунктов вакцинации можно на официальных сайтах медицинских учреждений.

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