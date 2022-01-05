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Происшествия5 января 2022 19:34

Белгородский поисковый отряд сообщил, что пропавшая на днях 51-летняя женщина найдена мертвой

Об обстоятельствах ее гибели пока ничего не известно
Анастасия Лемешко
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» Белгородской области сообщил печальное известие. Как следует из информации, опубликованной на его странице в социальной сети, пропавшая на днях жительница Губкинского городского округа найдена мертвой.

Ранее сообщалось, что 51-летняя женщина ушла из дома 2 января около пяти часов вечера. Назад она так и не вернулась. С собой у нее были дамская сумка кофейного цвета и пакет. Об обстоятельствах и причинах гибели жительницы Белгородской области пока ничего не сообщается.