В Белгороде за два дня выписали 52 протокола за несоблюдение противоковидных мер

На новогодних праздниках в Белгороде продолжают контролировать соблюдение противоковидных мер. Этим занимаются 27 межведомственных групп. В их состав входят представители мэрии, управ, росгвардейцы и сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Проверяют торговые центры и общественный транспорт.

По данным администрации города, за последние два дня составлено 52 протокола. Подавляющее большинство – 46 – в торговых центрах. Еще шесть – в маршрутках. Большая часть нарушений касается несоблюдения масочного режима.

Напомним, штраф за это для обычного гражданина начинается от тысячи рублей. Для должностного лица – от десяти тысяч, для юрлиц – от ста тысяч.

- За последние сутки в Белгороде новой коронавирусной инфекцией заразились 50 горожан. Соблюдение масочного режима, социальной дистанции – самые простые меры, которые могут помочь прервать цепочку заражений, - напомнили в администрации.