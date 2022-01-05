В Белгороде на борьбу со снегом и гололедицей ежедневно выходит больше 1000 человек

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Уже не первый день жители Белгородской области наблюдают погодный калейдоскоп. За окном то снег, то дождь. Сотрудникам дорожных и коммунальных служб сейчас приходится несладко. Только в столице региона на борьбу со снегом и гололедицей ежедневно выходит больше 1000 человек. Однако из-за оттепели и дождя противогололедные материалы быстро смывает.

В администрации сообщили, что мэр Белгорода Антон Иванов взял уборку улиц под личный контроль. Он проехал по адресам, откуда поступили жалобы. В частности, речь идет об улицах Квасова и Клыкова в микрорайоне «Спутник».

- Они действительно остались без внимания Белгорблагоустройства и управляющих компаний. Сделано замечание о недопустимости такой работы, - отметили в мэрии.

По словам градоначальника, маршрут будет скорректирован.

- Это хоть и периферийные улицы, но их также следует обрабатывать, - прокомментировал ситуацию Антон Иванов.

Он также заверил, что дороги и тротуары здесь обработают надлежащим образом, а все обращения и предложения горожан будут рассмотрены.